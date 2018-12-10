عمرو الليثي يحيي ذكرى ميلاد والده السيناريست ممدوح الليثي: افتقدك وأفتقد ابتسامتك
الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 06:44 مالفجر الفني
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يُحيى الإعلامي د.عمرو الليثي ذكرى ميلاد والده السيناريست ممدوح الليثي، والتي تحل اليوم الأثنين 10 ديسمبر.، وقام الإعلامي عمرو الليثي بتذكر لحظات خاصة جمعته بوالده
ونشر الليثي عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك" وحساب الراحل ممدوح الليثي، صورا برفقته، وعلّق عليها بكلمات تعبّر عن مدى افتقاده له، فقال: "كل سنة وأنت طيب يا أعز الناس.. فى يوم ميلادك أفتقدك وأفتقد ابتسامتك.. اللهم ارحمه وأرحم جميع موتانا".
وأثنى الإعلامي عمرو الليثي، على ما قدمه من أعمال خالدة ستظل في وجدان المشاهد المصري وسيذكرها التاريخ، وهو رائد من رواد ماسبيرو فى عصره الذهبي، ومساهمته البارزة في إقامة الصرح الإعلامي الكبير مدينة الإنتاج الإعلامي ورئاسته لجهاز السينما به ومساهمته في إنتاج أهم الأعمال الدرامية والسينمائية.
ويذكر ان السينارست الكبير ممدوح الليثى ، قدم ما يقرب من (164) فيلماً روائياً بالاضافة الى " 600 " فيلم تسجيلى ، ، كما ساهم اثناء رئاسته لقطاع الانتاج بالتليفزيون المصرى فى انتاج اهم الاعمال الدرامية المصرية ومنها المسلسلات الاجتماعية مثل ليالى الحلمية والمال والبنون ونصف ربيع الآخر وأرابيسك ولن أعيش فى جلباب أبى. وكان حريصا أن يقدم الأعمال القومية مثل رأفت الهجان والسقوط فى بئر سبع والثعلب وغيرها، والأعمال الدينية المتميزة ، مثل محمد رسول الله ومحمد رسول الإنسانية وعمر بن عبدالعزيز وهارون الرشيد، كان حريصا أن يقدم الأعمال الكوميدية بكل أشكالها وأنواعها أيضاً، كان حريصا بخلاف الأعمال الكوميدية، على الفوازير، فكان حريصا على تقديم الفوازير لنيللى وشريهان، كذلك ألف ليلة وليلة
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