عمرو الليثي يحيي ذكرى ميلاد والده السيناريست ممدوح الليثي: افتقدك وأفتقد ابتسامتك

يُحيى الإعلامي د.عمرو الليثي ذكرى ميلاد والده السيناريست ممدوح الليثي، والتي تحل اليوم الأثنين 10 ديسمبر.، وقام الإعلامي عمرو الليثي بتذكر لحظات خاصة جمعته بوالده





ونشر الليثي عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك" وحساب الراحل ممدوح الليثي، صورا برفقته، وعلّق عليها بكلمات تعبّر عن مدى افتقاده له، فقال: "كل سنة وأنت طيب يا أعز الناس.. فى يوم ميلادك أفتقدك وأفتقد ابتسامتك.. اللهم ارحمه وأرحم جميع موتانا".





وأثنى الإعلامي عمرو الليثي، على ما قدمه من أعمال خالدة ستظل في وجدان المشاهد المصري وسيذكرها التاريخ، وهو رائد من رواد ماسبيرو فى عصره الذهبي، ومساهمته البارزة في إقامة الصرح الإعلامي الكبير مدينة الإنتاج الإعلامي ورئاسته لجهاز السينما به ومساهمته في إنتاج أهم الأعمال الدرامية والسينمائية.



