تيريزا ماي ستعود إلى بروكسل للتفاوض حول نقاط مثيرة للقلق في "البريكست"

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الاثنين، أنها ستسعى للحصول على "تطمينات" من قادة الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد إرجاء تصويت حاسم على الاتفاق.

وقالت أمام البرلمان "سأذهب للقاء نظرائي في دول أخرى أعضاء.. سأناقش المخاوف الواضحة التي عبر عنها هذا المجلس" مضيفة أنها ستسعى "للحصول على مزيد من التطمينات".