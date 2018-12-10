اتحاد المنتجيين العرب يُكرم المفكر الكبير رجائي عطية وحسن راتب

في أمسية ثقافية وفى ليلة الإبداع والثقافة، وعرس ثقافى من صالون المحور حيث أقام اتحاد المنتجين العرب بالتعاون مع جمعية منتجي التليفزيون والإذاعة والسينما والمسرح أمسية خاصة واحتفالية أيضا كرم المفكر الإسلامي رجائي عطية على أسهاماته الكبيرة في الدفاع عن الدين الإسلامي والرد على المشككين بالحجة والمنطق والعقل والفكر المستنير.





كما تم تكريم الدكتور حسن راتب لما يقوم به من أعمال في خدمة المجتمع وما ينعكس من قيمة اجتماعية على المواطنين ولما يقوم به صالون المحور من إثراء للموضوعات الهامة على الساحة والتي تأتي في إطار إطلاق حملات التنوير وتصحيح أباطيل الأدعياء فى حضور نخبة من المبدعين والأدباء والإعلاميين.

وتلبية لدعوة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لعمل حملات تنويرية خرج صالون المحور ليحتفل بالكاتب والمفكر والمحامي رجائي عطية بمناسبة طباعة كتابة الأخير حقائق القرءان وأباطيل الأدعياء و ناقش الدكتور حسن راتب في هذه الحلقة المفكر الإسلامي في كتابه الأخير (حقائق القرءان وأباطيل الأدعياء) لما شاهده من ثراء في الموضوع والذي تناول الرد بالحجة والمنطق على بعض الفرنسيين الذين يطالبون بحذف آيات من القرآن الكريم وذلك لان هذه الآيات كما يزعمون تحرض على اليهود وما شابه ذلك .

و التي استضاف فيها صالون المحور نخبة من المثقفين والمفكرين أيضا ليطرحو تساؤلاتهم حول هذه القضية، ودارت نقاشات عدة واثري الحوار بين الجالسين واخذ الدكتور رجائي عطية يرد على كل التساؤلات التي تدور في الأذهان.

يذكر أن صالون المحور على مدار أكثر من سبع سنوات يتناول الموضوعات الهامة التي تطرح على الساحات المحلية والدولية، البرنامج الذي يتسم بالتنوع في طرح الرؤى والأفكار المختلفة وتبادل الآراء والذي يقابل متابعة من قبل قاعدة عريضة من الجمهور على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، و تقدم قناة المحور تغطية خاصة للاحتفالية في التاسعة مساء الجمعة المقبلة والتي تتضمن فلما تسجيليا عن الكاتب والمفكر رجائي عطية.