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يلا شوت مباراة بيراميدز وحرس الحدود بث مباشر Yalla Shoot

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 06:41 م
يلا شوت مباراة بيراميدز وحرس الحدود بث مباشر Yalla Shoot
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الفجر الرياضي
 
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يلا شوت مباراة بيراميدز وحرس الحدود بث مباشر Yalla Shoot

يلتقي فريق بيراميدز مع نظيره حرس الحدود، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، على استاد الدفاع الجوي، ضمن مباريات الجولة السابعة للدوري العام.

يتطلع فريق بيراميدز إلى تحقيق الفوز وحصد الثلاثة نقاط بعد الفوز على النجوم بهدفين دون رد في الجولة الماضية، لمواصلة الزحف نحو القمة في ظل الشرس مع الزمالك ومصر المقاصة

وعلى الجانب الأخر يأمل طارق العشري المدير الفني لحرس الحدود في تحقيق نتيجة إيجابية مواصلة صحوته عقب الفوز على وادي دجلة في رحلة الهروب من المنطقة الخطرة.

يدخل بيراميدز لقاء اليوم في المركز الثاني برصيد 26 نقطة، بينما يقع الحرس في المركز التاسع برصيد 18 نقطة.



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