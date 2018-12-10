حلمي طولان يعلن عن قائمة الاتحاد لمواجهة سموحة

أعلن حلمي طولان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، عن قائمة الفريق المتجهة لمواجهة سموحة، بالدوري العام.





وشهدت القائمة تواجد خالد قمر مهاجم الفريق، والذي كان يعاني من إصابة بعضلة السمانة عقب مواجهة الزمالك، بالبطولة العربية.





ويلتقي الاتحاد السكندري سموحة، مساء غدٍ على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.





وجاء قائمة زعيم الثغر كالآتي:





حراسة المرمى: الهانى سليمان، ومحمود الزنفلى.





خط الدفاع: محمد بازوكا، ومحمود رزق، وويلسون اكاكبو، وكريم الديب، ومحمود شعبان، ومحمد ناصف.





خط الوسط: نور السيد، وأحمد مجدى، وديديه كوريه، وخالد الغندور، وأحمد داوودا، وفوزى الحناوى، وعبد الرزاق سيسيه.





خط الهجوم: خالد قمر، وإيمانويل بناهينى، ومحمد ناجى جدو.