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سعر الريال السعودي أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الإثنين.. واستقرار ملحوظ في سعر العملة السعودية

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 06:35 م
سعر الريال السعودي أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الإثنين.. واستقرار ملحوظ في سعر العملة السعودية
سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري
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الفجر الاقتصادي
 
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شهد سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري حالة من الاستقرار الملحوظ خلال تعاملات اليوم الاثنين، منذ انتهاء موسم عمرة المولد النبوي، وشهد الريال السعودي  فروق طفيفية في الأسعار بين البنوك المختلفة، وسجل الريال 4.75 جنيها للشراء، 4.79 جنيها للبيع، في البنك المركزي المصري. 

وجاءت أسعار الريال السعودي، اليوم الاثنين، في البنوك كالآتي:

سعر الريال السعودى في البنك التجارى الدولى cib

4.74  جنيه للشراء
4.79  جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.76  جنيه للشراء
4.77  جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك البركة 

4.68  جنيه للشراء
4.82  جنيه للبيع


سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.75  جنيه للشراء
4.78 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الإثنين.. واستقرار ملحوظ في سعر العملة السعودية
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