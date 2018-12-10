مشاهدة مباراة بيراميدز وحرس الحدود بث مباشر اليوم الاثنين 10-12-2018 الدوري المصري

يلتقي فريق بيراميدز مع نظيره حرس الحدود، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، على استاد الدفاع الجوي، ضمن مباريات الجولة السابعة للدوري العام.





يتطلع فريق بيراميدز إلى تحقيق الفوز وحصد الثلاثة نقاط بعد الفوز على النجوم بهدفين دون رد في الجولة الماضية، لمواصلة الزحف نحو القمة في ظل الشرس مع الزمالك ومصر المقاصة





وعلى الجانب الأخر يأمل طارق العشري المدير الفني لحرس الحدود في تحقيق نتيجة إيجابية مواصلة صحوته عقب الفوز على وادي دجلة في رحلة الهروب من المنطقة الخطرة.





يدخل بيراميدز لقاء اليوم في المركز الثاني برصيد 26 نقطة، بينما يقع الحرس في المركز التاسع برصيد 18 نقطة.







