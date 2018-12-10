خبير: القانون يجرم ارتداء المدنيين للملابس العسكرية

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علق اللواء عادل العمدة، مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، على مطالبة القوات المسلحة بعدم استيراد أو تصنيع ملابس شبيهة بالزي العسكري، قائلًا إن القوات المسلحة تحاول دائمًا منع الخطر الناتج عن مثل هذه الأعمال.



وأوضح "العمدة"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "إكسترا نيوز" مساء الإثنين، أن ارتداء زي مشابه للزي العسكري يتسبب في أعمال تضر بالأمن القومي، منوهًا أن القانون العسكري يجرم ارتداء المدنيين للملابس العسكرية.

