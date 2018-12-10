ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

بتروجت يوقف مستحقات لاعبيه عقب هزيمة المقاولون

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 06:35 م
بتروجت يوقف مستحقات لاعبيه عقب هزيمة المقاولون
طباعة
محمد الصو
 
Advertisements
قرر مجلس إدارة نادي بتروجت، إيقاف مستحقات لاعبو الفريق الأول لكرة القدم، خلال المرحلة المقبلة عقب الهزيمة من المقاولون العرب، بالدوري العام.

وأبلغ حمادة أنور مدير الكرة بالفريق البترولي، جميع اللاعبين بإيقاف المستحقات حتى تتحسن النتائج، وزيادة العقوبات مجددًا في حالة ففقدان نقاط مجددة بالمسابقة المحلية.

وكان بتروجت، تلقى هزيمة قاسية أمام المقاولون العرب بثلاثية، في المباراة التي أقيمت اليوم ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.
المزيد عن: مباراة بتروجت والمقاولون بتروجت المقاولون العرب الدوري المصري الممتاز
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
بيراميدز
0
x
19:30
0
حرس الحدود
المصري
1
x
17:00
1
الداخلية
المقاولون
3
x
14:45
0
بتروجت
الدوري الإنجليزي
ايفرتون
-
x
22:00
-
واتفورد
الدوري الإسباني
اتلتيك بيلباو
-
x
22:00
-
جيرونا
كأس زايد
اتحاد العاصمة
0
x
19:00
0
المريخ
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/10/2018 7:10:02 PM