بتروجت يوقف مستحقات لاعبيه عقب هزيمة المقاولون

قرر مجلس إدارة نادي بتروجت، إيقاف مستحقات لاعبو الفريق الأول لكرة القدم، خلال المرحلة المقبلة عقب الهزيمة من المقاولون العرب، بالدوري العام.





وأبلغ حمادة أنور مدير الكرة بالفريق البترولي، جميع اللاعبين بإيقاف المستحقات حتى تتحسن النتائج، وزيادة العقوبات مجددًا في حالة ففقدان نقاط مجددة بالمسابقة المحلية.





وكان بتروجت، تلقى هزيمة قاسية أمام المقاولون العرب بثلاثية، في المباراة التي أقيمت اليوم ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.