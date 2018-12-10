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مجلس الوزراء ينفي صدور أي قرارات بشأن أسعار بنزين 95

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 06:33 م
مجلس الوزراء ينفي صدور أي قرارات بشأن أسعار بنزين 95
مجلس الوزراء - أرشيفية
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يحي حلمي
 
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أكد مجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، بشأن إصدار رئيس مجلس الوزراء عدة قرارات بشأن أسعار البنزين غير صحيحة جملة وتفصيلا، متابعًا: لم يصدر من رئيس الوزراء أي قرار بشأن أسعار بنزين 95 أو غيره وما نشر بهذا الشأن غير صحيح. 

وبحسب البيان الذي صدر اليوم، شدد مجلس الوزراء على جميع وسائل الاعلام ومرتادى وسائل التواصل الاجتماعى ضرورة التأكد من صحة الأخبار قبل نشرها، حتى لا تحدث بلبلة فى المجتمع، داعيا المجلس الأعلى للإعلام لتطبيق القانون على هذه المخالفات التى تستهدف نشر الشائعات فى أوساط الرأى العام. 

وأكد مجلس الوزراء أن القرارات التى يصدرها رئيس الوزراء يتم الإعلان عنها من المكتب الإعلامى لرئيس الوزراء، أو من خلال الجريدة الرسمية، وبالتالى فما ينشر مجهول المصدر، هو والعدم سواء.
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