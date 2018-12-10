كينو يقود هجوم بيراميدز أمام حرس الحدود

أعلن حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، تشكيل فريقه لمواجهة حرس الحدود بعد قليل، في إطار مباريات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.





وضم تشكيل بيراميدز كلا من :-





حراسة المرمى : أحمد الشناوي





خط الدفاع : رجب بكار - علي جبر - أحمد أيمن منصور - محمد حمدي





خط الوسط : نبيل عماد "دونجا" - محمد فتحي - محمد مجدي "قفشة" - محمد فاروق





خط الهجوم : كينو - ناصر منسي.

أما البدلاء :-

مهدي سليمان - شريف عادل "دابو" - عبد الله بكري - عمر جابر - اوزبيكي اوكيشوكو - رودرجينهو - كارلوس إدواردو.



