رئيس جامعة السويس يشهد حفل تخرج طلاب كلية التجارة (صور)

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شهد الدكتور سيد الشرقاوى رئيس جامعة السويس، حفل تخرج طلاب كلية التجارة وتنصيب اتحاد الكلية، والذى أقيم اليوم الاثنين بمقر الكلية بمنطقة العبور بحى الاربعين، بحضور الدكتور عبد العاطى لاشين عميد كلية تجارة والدكتور بهاء محمد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وعمرو كمال امين كلية تجارة عدد من اعضاء هيئة التدريس.



بدأ الحفل الذى قدمته الاعلامية بسنت طارق مذيعة الراديو بالسلام الوطنى ثم تلاوة القران الكريم للطالب محمود بسيونى ثم كلمة الدكتور عبد العاطى لاشين والذى اشار ان الكلية بتعد دورات ريادة اعمال من اجل استفادة الطلاب الخريجين من الكلية والجامعة منها.



وتابع أن باب التقديم مفتوح لاى خريج يحب ان يقدم فى تلك الدورات من اجل الاستفادة منها ليكون صاحب مشروع بدل البحث عن فرصة عمل.



فيما أكد الدكتور سيد الشرقاوى، ان باب مكتبه مفتوح الى جميع الخريجين من الكلية من اجل استكمال دراسة الدراسات العليا لهم، مؤكدًا أن الجامعة لن تنسى ابنائها الطلاب.



وتخلل الاحتفالية فقرة للناشيد الدينى للطالب أحمد فراج تلاها تنصيب اتحاد الطلاب الكلية والذى تم انتخب الشهر الماضى فى الانتخابات التى أقيمت بمقر الكلية ثم أهدى رئيس الجامعة وعميد الكليات شهادة تقدير الى الخريجين دفعة العام الماضى.



وشهدت الاحتفالية فقرة لفقرة لفرقة الفنون الشعيبة للفنان خالد كمال ثم فقرة غنائية للمطرب السويسى عمرو كمال ومحمود رشاد ومحمد عصمت.