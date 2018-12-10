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عاجل.. الأهلي يحسم صفقة نجم منتخب مصر

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 06:32 م
عاجل.. الأهلي يحسم صفقة نجم منتخب مصر
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الفجر الرياضي
 
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أبرم هيثم عرابي، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، صفقة انتقال عمرو طارق، لاعب فريق أورلاندو الأمريكي، لصفوف النادي الأحمر، خلال فترة الانتقالات الشتوية.

 

ومن المنتظر أن يعلن الأهلي عن صفقة ضم اللاعب خلال الساعات القليلة المقبلة، ويحتاج الأهلي لتدعيم خط الدفاع، للخروج من الكبوة التي لحقت به في الأيام الأخيرة، عقب الخروج الإفريقي والعربي.

 

يذكر أن الأهلي تعاقد مع محمود وحيد من المقاصة، ومحمد محمود من وادى دجلة، بالإضافة إلى اللاعب الفلسطينى محمود السلمى، لتكون صفقة المدافع الدولى هى الرابعة للأهلى خلال الميركاتو الشتوى.

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