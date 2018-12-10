تعرف على توقيت اولى مباريات الترجي بمونديال الأندية

بـ 23 لاعبا تحول الترجي الرياضي التونسي اليوم الإثنين إلى الامارات العربية المتحدة، للمشاركة في كأس العالم للأندية المقررة من 12 الى 22 ديسمبر الجاري.





و فيما يلي، البرنامج المفصل لمونديال الأندية:





* الدور التمهيدي :

الأربعاء 12 ديسمبر (14.30 بتوقيت تونس ) : العين (الامارات) - تيم ويلينغتون (نيوزيلندا)





* ربع النهائي :

السبت 15 ديسمبر (12.00) : أنتلرز (اليابان) - غوادالاخارا (المكسيك)

السبت 15 ديسمبر (15.30 ) :الترجي (تونس) - المتأهل من مباراة العين - ويلنغتون





* المركز الخامس:

الثلاثاء 18 ديسمبر (12.30 ) : (الخاسر من الترجي / الفائز من مباراة العين - ويلنغتون) - الخاسر من (أنتلرز الياباني - غوادالاخارا المكسيكي)

* نصف النهائي :

الثلاثاء 18 ديسمبر (15.30 ) : ريفر بلايت - الفائز من (الترجي - المتأهل من مباراة العين - ويلنغتون)

الأربعاء 19 ديسمبر (15.30 ): ريال مدريد - الفائز من (أنتلرز الياباني - غوادالاخارا المكسيكي)

* المركز الثالث:

الأحد 22 ديسمبر (12.30 )

* الدور النهائي :

الأحد 22 ديسمبر (15.30)





و يذكر بأن الترجي يدخل هذه النسخة من مونديال الأندية للمرة الثانية في تاريخه، بعد أن كانت الأولى عام 2011، حيث إكتفى خلالها بالمركز السادس من مجموع 7 فرق مشاركة.