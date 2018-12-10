تعرف على توقيت اولى مباريات الترجي بمونديال الأندية
الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 05:01 ممروى الجلاصي
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بـ23 لاعبا تحول الترجي الرياضي التونسي اليوم الإثنين إلى الامارات العربية المتحدة، للمشاركة في كأس العالم للأندية المقررة من 12 الى 22 ديسمبر الجاري.
و فيما يلي، البرنامج المفصل لمونديال الأندية:
* الدور التمهيدي :
الأربعاء 12 ديسمبر (14.30 بتوقيت تونس ) : العين (الامارات) - تيم ويلينغتون (نيوزيلندا)
* ربع النهائي :
السبت 15 ديسمبر (12.00) : أنتلرز (اليابان) - غوادالاخارا (المكسيك)
السبت 15 ديسمبر (15.30 ) :الترجي (تونس) - المتأهل من مباراة العين - ويلنغتون
* المركز الخامس:
الثلاثاء 18 ديسمبر (12.30 ) : (الخاسر من الترجي / الفائز من مباراة العين - ويلنغتون) - الخاسر من (أنتلرز الياباني - غوادالاخارا المكسيكي)
* نصف النهائي :
الثلاثاء 18 ديسمبر (15.30 ) : ريفر بلايت - الفائز من (الترجي - المتأهل من مباراة العين - ويلنغتون)
الأربعاء 19 ديسمبر (15.30 ): ريال مدريد - الفائز من (أنتلرز الياباني - غوادالاخارا المكسيكي)
* المركز الثالث:
الأحد 22 ديسمبر (12.30 )
* الدور النهائي :
الأحد 22 ديسمبر (15.30)
و يذكر بأن الترجي يدخل هذه النسخة من مونديال الأندية للمرة الثانية في تاريخه، بعد أن كانت الأولى عام 2011، حيث إكتفى خلالها بالمركز السادس من مجموع 7 فرق مشاركة.
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