ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان والنجم الأحمر بث مباشر اليوم 11-12-2018 دوري أبطال أوروبا

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 05:05 م
مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان والنجم الأحمر بث مباشر اليوم 11-12-2018 دوري أبطال أوروبا
باريس والنجم الاحمر
طباعة
محمد الشيخ
 
Advertisements
يقدم موقع الفجر لايف خدمة مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان والنجم الأحمر بث مباشر اليوم الثلاثاء 11-12-2018 في دوري أبطال أوروبا، حيث يمكن متابعة البث المباشر مباراة باريس سان جيرمان والنجم الأحمر بدون تقطيع عبر موقع الفجر لايف وتوقيت مباشر باريس سان جيرمان والنجم الأحمر في دوري أبطال أوروبا.
موعد باريس سان جيرمان والنجم الأحمر
11:00 مساءاً بتوقيت السعودية .
10:00 مساءاً بتوقيت مصر .
10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .
10:00 مساءاً بتوقيت الأردن.
10:00 مساءاً بتوقيت سوريا .
10:00 مساءاً بتوقيت لبنان .
11:00 مساءاً بتوقيت العراق .
القنوات الناقلة باريس سان جيرمان والنجم الأحمر
النجم الأحمر Vs باريس سان جيرمان.
البطولة : دوري أبطال أوروبا (دور المجموعات - الجولة السادسة).
القنوات الناقلة : بي ان سبورت 2 .
الملعب : 1 .
المعلق : حفيظ دراجي .
مشاهدة باريس سان جيرمان والنجم الأحمر
يبدا البث المباشر لمباراة مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان والنجم الأحمر بث مباشر اليوم 11-12-2018 في دوري أبطال أوروبا قبل انطلاق اللقاء بنصف ساعة رجاء حفظ الرابط والعودة قبل المباراة.
مباشر باريس سان جيرمان والنجم الأحمر
من أجل مشاهدة كافة المباريات في جميع البطولات اكتب في جوجل الفجر لايف وشاهد المباريات بدون تقطيع وجودة مناسبة لجميع الباقات مجانا.

المزيد عن: يلا شوت نتيجة باريس والنجم الاحمر مباشر باريس والنجم الاحمر لايف باريس والنجم الاحمر باريس والنجم الاحمر الفجر لايف الفجر الان باريس والنجم الاحمر
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
بيراميدز
-
x
19:30
-
حرس الحدود
المصري
-
x
17:00
-
الداخلية
المقاولون
2
x
14:45
0
بتروجت
الدوري الإنجليزي
ايفرتون
-
x
22:00
-
واتفورد
الدوري الإسباني
اتلتيك بيلباو
-
x
22:00
-
جيرونا
كأس زايد
اتحاد العاصمة
-
x
19:00
-
المريخ
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/10/2018 5:20:09 PM