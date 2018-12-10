مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان والنجم الأحمر بث مباشر اليوم 11-12-2018 دوري أبطال أوروبا
الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 05:05 ممحمد الشيخ
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يقدم موقع الفجر لايف خدمة مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان والنجم الأحمر بث مباشر اليوم الثلاثاء 11-12-2018 في دوري أبطال أوروبا، حيث يمكن متابعة البث المباشر مباراة باريس سان جيرمان والنجم الأحمر بدون تقطيع عبر موقع الفجر لايف وتوقيت مباشر باريس سان جيرمان والنجم الأحمر في دوري أبطال أوروبا.
موعد باريس سان جيرمان والنجم الأحمر
11:00 مساءاً بتوقيت السعودية .
10:00 مساءاً بتوقيت مصر .
10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .
10:00 مساءاً بتوقيت الأردن.
10:00 مساءاً بتوقيت سوريا .
10:00 مساءاً بتوقيت لبنان .
11:00 مساءاً بتوقيت العراق .
القنوات الناقلة باريس سان جيرمان والنجم الأحمر
النجم الأحمر Vs باريس سان جيرمان.
البطولة : دوري أبطال أوروبا (دور المجموعات - الجولة السادسة).
القنوات الناقلة : بي ان سبورت 2 .
الملعب : 1 .
المعلق : حفيظ دراجي .
مشاهدة باريس سان جيرمان والنجم الأحمر
يبدا البث المباشر لمباراة مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان والنجم الأحمر بث مباشر اليوم 11-12-2018 في دوري أبطال أوروبا قبل انطلاق اللقاء بنصف ساعة رجاء حفظ الرابط والعودة قبل المباراة.
مباشر باريس سان جيرمان والنجم الأحمر
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