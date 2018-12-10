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"عاشور" يلتقي شباب المحامين ويعتمد حركة "بلا قيود"‎ (صور)

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 05:03 م
عاشور يلتقي شباب المحامين ويعتمد حركة بلا قيود‎ (صور)
جانب من اللقاء
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منى صموئيل
 
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استقبل سامح عاشور نقيب المحامين، بمكتبه اليوم الاثنين، عددا من شباب المحامين خريجي الدفعة الأولى لمعهد المحاماة بالقاهرة الكبرى.

 

وأضاف نقيب المحامين، خلال اللقاء على دعمه المطلق لشباب المهنة: "أنتم مستقبل النقابة وحملة رسالة المحاماة ونتمنى أن تؤدوها بنجاح وفقا لآدابها وقواعدها التي ورثناها وتعلمنها من أستاذتنا عبر تاريخ النقابة الطويل نقابيا ووطنيا وقوميا".

 

واعتمد "عاشور"، حركة شباب بلا قيود، التي تقدم شباب المحامين بأوراقها خلال اللقاء، وتستهدف أن تكون جسرا للتواصل بين النقابة وأبناء الحركة من الشباب وعرض ما يتم إنجازه من خدمات نقابية، إضافة لطرح ما تقوم به النقابة على المستوى الخدمي والمهني وطرحه على شباب المحامين لزيادة عمق التواصل بين الشباب ونقابتهم ولزيادة الوعي والثقافة لديهم، على أن يعقد الملتقى الأول للحركة يوم الخميس المقبل، في تمام الثانية ونصف عصرًا، بنادي المحامين بالعجوزة.


"عاشور" يلتقي شباب المحامين ويعتمد حركة "بلا قيود"‎ (صور)
"عاشور" يلتقي شباب المحامين ويعتمد حركة "بلا قيود"‎ (صور)
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