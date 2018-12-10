روبي ومحمد لطفي ينضمان لـ"حملة فرعون" مع عمرو سعد

تعاقدت الفنانة روبي على بطولة فيلم "حملة فرعون" والذي يقوم ببطولته الفنان عمرو سعد، حيث تنواجد حاليًا في بيروت من أجل التصوير مع المخرج رؤوف عبدالعزيز والمنتج محمد السبكي.

وتعاقد أيضًا على المشاركة في بطولة العمل الفنان محمد لطفي، حيث سيبدأ فريق العمل التصوير يوم الثلاثاء المقبل.





يذكر أن فيلم "حملة فرعون" كان بطولة أمير كرارة ثم محمد رمضان وبعده عمرو يوسف ليقوم حاليًا ببطولته النجم عمرو سعد، وتدور أحداث الفيلم حول قصة العظماء السبعة.