مشاهدة مباراة برشلونة وتوتنهام بث مباشر اليوم الثلاثاء 11-12-2018 في دوري أبطال أوروبا
الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 04:55 ممحمد الشيخ
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يقدم موقع الفجر لايف خدمة مشاهدة مباراة برشلونة وتوتنهام بث مباشر اليوم الثلاثاء 11-12-2018 في دوري أبطال أوروبا، حيث يمكن متابعة البث المباشر مباراة برشلونة وتوتنهام بدون تقطيع عبر موقع الفجر لايف وتوقيت مباشر برشلونة وتوتنهام في دوري أبطال أوروبا.
موعد برشلونة وتوتنهام
11:00 مساءاً بتوقيت السعودية .
10:00 مساءاً بتوقيت مصر .
10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .
10:00 مساءاً بتوقيت الأردن.
10:00 مساءاً بتوقيت سوريا .
10:00 مساءاً بتوقيت لبنان .
11:00 مساءاً بتوقيت العراق .
القنوات الناقلة برشلونة وتوتنهام
برشلونة Vs توتنهام.
البطولة : دوري أبطال أوروبا (دور المجموعات - الجولة السادسة).
القنوات الناقلة : بي ان سبورت 3 .
الملعب : كامب نو .
المعلق : عصام الشوالي .
مشاهدة برشلونة وتوتنهام
يبدا البث المباشر لمباراة مشاهدة مباراة برشلونة وتوتنهام بث مباشر اليوم 11-12-2018 في دوري أبطال أوروبا قبل انطلاق اللقاء بنصف ساعة رجاء حفظ الرابط والعودة قبل المباراة.
مباشر برشلونة وتوتنهام
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