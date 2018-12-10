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تامر مرسي يتعاقد مع ياسر جلال وأمينة خليل على "لمس أكتاف"

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 04:52 م
تامر مرسي يتعاقد مع ياسر جلال وأمينة خليل على لمس أكتاف
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الفجر الفني
 
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تعاقد المنتج تامر مرسي مع الفنان ياسر جلال على بطولة مسلسل "لمس أكتاف" لعرضة في رمضان 2019 المقبل.

حيث جاء التعاقد مع ياسر جلال بعد نجاحه خلال العامين الماضيين في تقديم "ظل الرئيس" و"رحيم".

وتعاقدت شركة سينرجي لمالكها تامر مرسي مع الفنانة أمينة خليل لتقوم بدور البطولة النسائية في العمل، وتم أيضًا التعاقد مع المخرج حسين المنباوي ليقوم بإخراج المسلسل.

وتعاقدت الشركة الفنان أحمد زاهر للمشاركة في بطولة العمل والرياضي الأوليمبي كرم جابر.
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