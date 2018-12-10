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توقعات بنمو سوق التجزئة بالخليج بأكثر من 24 مليار دولار بحلول 2023

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 04:54 م
توقعات بنمو سوق التجزئة بالخليج بأكثر من 24 مليار دولار بحلول 2023
أرشيفية
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نيفين سمير
 
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توقع تقرير، أن تنمو مبيعات التجزئة في دول الخليج بأكثر من 24 مليار دولار أمريكي خلال السنوات الخمس المقبلة، وبنسبة 16% في دولة الإمارات على وجه الخصوص.

وأشار التقرير الصادر عن شركة يورومونيتر المتخصصة بالأبحاث السوقية الدولية اليوم الإثنين، الى أن الإمارات والكويت وعمان والسعودية تستعد وبقوة للاستفادة من نمو الشهية الاستهلاكية المدفوعة بالأجواء الجميلة والزيادة السكانية والنمو المطرد في القطاع السياحي ودخل الأفراد.

وبحسب التقرير تقدر صناعة التجزئة في الإمارات في الوقت الحالي بحوالي 55 مليار دولار مع توقعات بنموها لتصل إلى 63.8 مليار دولار بحلول 2023.

وستواصل مبيعات المحال التجارية سيطرتها على القطاع بعائدات تصل إلى حوالي 52.7 مليار دولار من السوق الكلي للإمارات.

ومع ذلك، تشير التوقعات إلى نمو البيع (الخارج عن نطاق المتاجر)، والذي يتضمن التسوق الالكتروني والبيع المباشر والتسوق عبر الهواتف والتواصل الاجتماعي والتسوق المنزلي، بنسبة تصل إلى 78% خلال الفترة 2018 و2023

ومع تبني المنطقة للفرص التجارية الإلكترونية، أصبح المتسوقون أكثر دراية بحيثيات التسوق الافتراضي، الأمر الذي سيدفع قيمة التجارة (الخارجة عن نطاق المتاجر) للنمو في الأسواق الخليجية خلال الفترة 2018 إلى 2023 بنسب: 93.5% في السعودية، و48% في الكويت، و68% في سلطنة عمان.

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