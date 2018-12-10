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"الأوروبي لإعادة التعمير": مشروعات السكة الحديد ومترو الأنفاق أهم استثماراتنا بمصر

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 04:54 م
الأوروبي لإعادة التعمير: مشروعات السكة الحديد ومترو الأنفاق أهم استثماراتنا بمصر
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ندى محمد
 
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أكد سوما شاكريبارتي، رئيس البنك الأوروبي لإعادة التعمير والبناء، أن مصر سوق كبير بالنسبة للبنك الذي يسعى للاستثمار الدائم بها، مشيرا إلى أنهم يستثمرون بقيمة مليار و200 مليون يورو في مصر هذا العام.

 

وأضاف في تصريحات خاصة لفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أن مشروعات السكة الحديد ومترو الأنفاق أهم استثماراتهم في مصر.

 

وتابع: "استثماراتنا ترتكز في شمال أفريقيا بمصر وتونس والمغرب، ومنتدى أفريقيا 2018 أتاح لنا الفرصة للقاء أكبر عدد من شركائنا".


المزيد عن: منتدى إفريقيا 2018 مترو الأنفاق السكة الحديد البنك الأوروبي لإعادة التعمير
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