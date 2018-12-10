تعرفي على أسباب "ضيق التنفس" وطرق علاجها!

يعد ضيق التنفس من المشاكل الصحية التي يعاني منها الكثيرون نتيجة الاصابة ببعض الامراض وكذلك التعب والاجهاد الجسدي.





ولا يعتبر ضيق التنفس مرضا بحد ذاته بل هو مؤشر لمشكلة تحدث داخل جسم الانسان وقد تؤدي لحالة من الاختناق وعدم القدرة على التنفس بشكل جيد وهو ما قد يهدد بالوفاة في بعض الحالات في حال عدم الاسراع في علاج ضيق التنفس بالطرق الصحيحة والفعالة.





لنتعرف سويا على أبرز الأسباب المؤدية لضيق التنفس وطرق علاجه.





أسباب ضيق التنفس





يمكن لعدة اسباب ان تتسبب بالاصابة بضيق التنفس وهي على الشكل التالي:

- الاصابة ب امراض الرئتين الناتجة عن تضيق القصبات الهوائية والمجاري التنفسية، وتحصل هذه الامراض عند الاصابة بمرض الربو او حدوث التهابات في القصبات الهوائية وحدوث تليف كيسي او ثقب في الرئتين او الاصابة بالجمرة الخبيثة او سرطان الرئتين وغيرها.





- امراض القلب وعدم قدرة القلب على القيام بوظيفته الاساسية لجهة نقل الدم من الرئتين لكافة انحاء الجسم.





- تعرض المجاري التنفسية للمرض نتيجة حدوث التهابات في البلعوم او التهاب الحنجرة او الاصابة بالورم الدرقي وغيرها من الامراض التي تصيب المجاري التنفسية وتؤدي لضيق التنفس والاختناق.





طرق علاج ضيق التنفس

ينصح الاشخاص الذين يعانون من تكرار الشعور بضيق التنفس، بضرورة استشارة الطبيب المختص لاجراء الفحوصات اللازمة لمعرفة الاسباب وراء الاصابة بهذا الضيق والاختناق.





وعادة ما يتم وصف الاقنعة الخاصة بالاكسجين والتي تعمل على رفع نسبة الاكسجين التي يتم استنشاقها من قبل الشخص المصاب بضيق التنفس.





وفي بعض الحالات الحرجة، يتم استخدام التنفس الاصطناعي لانقاذ حياة المصاب بضيق التنفس، وذلك عن طريق المكوث في المستشفى والحصول على هذا التنفس من خلال ماكينات خاصة بذلك.





كما يمكن العلاج بمدرات البول خاصة للاشخاص الذين يعانون من مشاكل في القلب، وفي حالة الاصابة بمرض الربو، يجب تناول الادوية التي تعالج التشنجات والالتهابات.





وينصح المرضى الذين يعانون من ضيق التنفس المتكرر باتباع النصائح التالية :

- الاقلاع عن التدخين وتجنب الاماكن التي يكثر فيها التدخين كونه تعمل على تضييق الرئتين.

- تجنب التعرض للتلوث والغبار والاتربة التي تزيد من الحساسية وضيق التنفس.

- ممارسة بعض التمارين الرياضية التي تساعد على توسيع الرئتين والقصبات الهوائية والمواظبة عليها.

- تجنب زيادة الوزن.