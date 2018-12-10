مشاهدة مباراة الإسماعيلي والرجاء الرياضي بث مباشر اليوم الثلاثاء 11-12-2018 كأس زايد للأندية الأبطال
الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 04:49 ممحمد الشيخ
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يقدم موقع الفجر لايف خدمة مشاهدة مباراة الإسماعيلي والرجاء الرياضي بث مباشر اليوم الثلاثاء 11-12-2018 في بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، حيث يمكن متابعة البث المباشر مباراة الإسماعيلي والرجاء الرياضي بدون تقطيع عبر موقع الفجر لايف وتوقيت مباشر الإسماعيلي والرجاء الرياضي في كأس زايد للأندية الأبطال.
موعد الإسماعيلي والرجاء الرياضي
10:00 مساءاً بتوقيت السعودية .
9:00 مساءاً بتوقيت مصر .
9:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .
9:00 مساءاً بتوقيت الأردن.
9:00 مساءاً بتوقيت سوريا .
9:00 مساءاً بتوقيت لبنان .
10:00 مساءاً بتوقيت العراق .
القنوات الناقلة الإسماعيلي والرجاء الرياضي
الرجاء الرياضي Vs الإسماعيلي.
البطولة : كأس زايد للأندية الأبطال (دور الـ 16).
القنوات الناقلة : أبو ظبي الرياضية 1 .
الملعب : المركب الرياضي محمد الخامس .
المعلقين : محمد حسين + عصام عبده .
نتيجة مباراة الذهاب : الإسماعيلي (0-0) الرجاء الرياضي.
مشاهدة ريال الإسماعيلي والرجاء الرياضي
يبدا البث المباشر لمباراة مشاهدة مباراة الإسماعيلي والرجاء الرياضي بث مباشر اليوم 11-12-2018 في كأس زايد للأندية الأبطال قبل انطلاق اللقاء بنصف ساعة رجاء حفظ الرابط والعودة قبل المباراة.
مباشر الإسماعيلي والرجاء الرياضي
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