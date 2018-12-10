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صدي - السعودية| محمد بن سلمان يصل مدينة "سبارك" وسط تصفيق حار

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 04:43 م
صدي - السعودية| محمد بن سلمان يصل مدينة سبارك وسط تصفيق حار
صورة تعبيرية
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الفجر السعودي
 
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وصل الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، مساء اليوم، إلى مدينة الملك سلمان للطاقة ”سبارك”، وذلك وسط تصفيق حار من الحضور.

واطلع ولي العهد، على عرض مرئي للمدينة الواقعة بين حاضرتي الدمام والأحساء في المنطقة الشرقية.

وتتولى شركة أرامكو السعودية تطوير البنية التحتية للمدينة وتشغيلها وإدارتها وصيانتها بالشراكة مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية ”مدن”؛ ومن المقرر أن يتم تطوير المدينة خلال ثلاث مراحل على مساحة إجمالية تبلغ 50 كيلومترًا مربعًا، بينما تغطي مساحة المرحلة الأولى 12 كيلو مترًا مربعًا وتنتهي أعمال تطويرها بالكامل في 2021.

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