اجتماع بين بن سالم و خلبوس لمراجعة الانتدابات

أفاد وزير التربية حاتم بن سالم بأنه و وزير التعليم العالي سليم خلبوس سيجتمعان اليوم الإثنين 10 ديسمبر 2018، مصرحا بأنهما سيحاولان إيقاف ''نزيف ضغوطات الإنتدابات العشوائية والإجتماعية التي أصبحت غير معقولة وتؤثر سلبا على جودة تكوين الأساتذة والمعلمين''.





كما أكد بن سالم على إصدار قرارات جديدة في القريب العاجل، بهدف استعادة جودة المنظومة التربوية.



