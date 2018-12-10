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اجتماع بين بن سالم و خلبوس لمراجعة الانتدابات

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 03:40 م
اجتماع بين بن سالم و خلبوس لمراجعة الانتدابات
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مروى الجلاصي
 
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أفاد وزير التربية حاتم بن سالم بأنه و وزير التعليم العالي سليم خلبوس سيجتمعان اليوم الإثنين 10 ديسمبر 2018، مصرحا بأنهما سيحاولان إيقاف ''نزيف ضغوطات الإنتدابات العشوائية والإجتماعية التي أصبحت غير معقولة وتؤثر سلبا على جودة تكوين الأساتذة والمعلمين''.

كما أكد بن سالم على إصدار قرارات جديدة في القريب العاجل، بهدف استعادة جودة المنظومة التربوية.

و يذكر بأن وزيرا التربية و التعليم العالي، يجتمعان اليوم للتباحث في ملف  التكوين الأساسي ودار المعلمين وإرجاع المكانة الخاصة للمربين، كما ورد على لسان بن سالم.
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