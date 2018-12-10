غدا.. وزير الشباب والرياضة يكرم منتخب كرة السرعة
الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 03:44 مدينا نبيل
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يكرم غدا الثلاثاء الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بمقر وزارة الشباب والرياضة في الثانية عشر ظهرا المنتخب المصري لكرة السرعة بعد حصولهم على بطولة العالم للكبار والناشئين رقم 29 التى أقيمت بمدينة شرم الشيخ فى الفترة من 27 حتى 30 أكتوبر 2017 وبطولة العالم للكبار والناشئين لكرة السرعة والتي أقيمت بدولة الكويت خلال الفترة من 25 إلى 30 أكتوبر 2018.
ويكرم الوزير الجهاز الفني والاداري بحضور مجلس إدارة الاتحاد برئاسة المستشار عمرو حسين.
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