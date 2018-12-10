البنوك تصعد ببورصة البحرين 0.01% بختام جلسة الاثنين
الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 03:38 منيفين سمير
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ارتفع سوق البحرين المالي، خلال تعاملات اليوم الاثنين بدعم من أسهم البنوك.
وبحلول الساعة 11.30 صباحاً بتوقيت البحرين، صعد المؤشر العام للبحرين، بنسبة 0.01%، إلى المستوى 1317.59 نقطة، رابحاً 0.15 نقطة.
وارتفع وحيداً قطاع البنوك 0.21% بعد صعود سهمين على رأسهما سهم الخليجي التجاري 2.50، تلاه سهم الأهلي المتحد 0.75%.
وسيطر الأهلي المتحد على تداولات السوق، بحجم 10.4 مليون سهم، عبر تنفيذ 23 صفقة.
في المقابل انخفض قطاع الخدمات بنحو 0.35%، بضغط من إيه بي ام تيرمينالز بنحو 1.96%، وبتلكو 0.76%.
كما هبط قطاع الاستثمار بنسبة 0.11%، من خلال تعاملات سلبية لسهم البركة المصرفية 1.72%.
وجرى تداول نحو 13.58 مليون سهم، بقيمة 3.07 مليون دينار بحريني، عبر تنفيذ 102صفقة.
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