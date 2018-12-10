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في عيد ميلاده.. محمود العسيلي قائد فكرة الأغاني "السينجل" فأصبحت "تريند"

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 03:09 م
في عيد ميلاده.. محمود العسيلي قائد فكرة الأغاني السينجل فأصبحت تريند
محمود العسيلي
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نور طلعت
 
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يعتبر الفنان محمود العسيلي، أول من أطلق فكرة طرح الأغاني "السينجل" بل أصبح قائد هذه الفكرة، وبدأ عدد كبير من المطربين يتبعون هذه الطريقة والإبتعاد عن طرح ألبوم غنائي بالكامل لما يعانية الإنتاج من "ركود".

ويحتفل "الفجر الفني" بنجم الأغنية "السينجل" محمود العسيلي، بمناسبة عيد ميلاده الذي يصادف يوم 10 ديسمبر.

قدم العسيلي، علي مدار مشواره الفني 4 ألبومات غنائية، بالإضافة الي عدد كبير من الأغاني "السينجل"، التي لجأ لها مؤخرا بعدما فضلّ الأغاني "السينجل"، عن فكرة طرح الألبومات موضحًا خلال استضافته مؤخرًا في برنامج "صاحبة السعادة"، قائلًا: "أخذت فكرة طرح "السناجل" من هشام جمال، فهي فكرة عظيمة".

وبدأ العسيلي، بتنفيذ قراره  حيث طرح عدة اغاني فكل اغنية تحقق نجاحا أضعاف التي تسبقها، ومن أبرز الأغاني، اغنية"ياناس"التي طرحها عام 2016  ثم عقب شهور قليلة أطلق أغنية "فرحة" والتي حققت نجاحًا كبيرًا  لما يحتويه الفيديو كليب من لقطات حقيقية لحفلات زفاف أحياها العسيلي، بالفعل لجمهوره، وأغنية "فوقي" التي شارك العسيلي، في كتابة كلماتها الممثل شيكو.

وناقش العسيلي، في أغنيته "بعدتي ومبعدتيش"،  قضية هامة، حيث يجسد حال شباب الجيل الحالي الذين يتأسفون عقب ارتكاب الأخطاء في زيجاتهم ولكنهم يتمسكون بأخطائهم رغم اعترافهم بها.

ويميل  العسيلي، إلى فكرة "الدويتو الغنائي" فشارك العديد من المطربين الذي يتبعون ألوان غنائية في فنهم مختلفة عن ما يقدمه، بالغناء، إذا يفضل العسيلي، المزج بين الألوان الغنائية المختلفة حيث غني مع عدد كلبير من المطربين منهم أصالة، عبد الباسط حمودة، الليثي، وكايروكي.

وأعرب العسيلي، مؤخرا عن حنينه واشتياقه الشديد للماضي الممتلئ بالذكريات التي لا تُمحى، فترجم هذه المشاعر الي أغنية "بيت جدتي" التي لمست قلوب كل الجمهور وحقق الفيديو كليب نجاحًا كبيرًا وأصبحت "تريند" عبر"يوتيوب" لعدة أيام متتالية.
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