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الأهلي يمطر شباك نجوم السادات وديا بسباعية نظيفة

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 03:33 م
الأهلي يمطر شباك نجوم السادات وديا بسباعية نظيفة
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علي نبوي
 
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حقق الأهلي فوزا وديا عريضا على ضيفه نجوم السادات بسبعة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت على ستاد مختار التش بالجزيرة، ضمن التحضيرات لمواجهة جيما الأثيوبي بمستهل مشواه بالبطولة الإفريقية.

وضع أحمد حمودي الفريق الأحمر في المقدمة محرزا الهدف الأول في الدقيقة 18، وأضاف أحمد ياسر ريان الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 30.

وفي الدقيقة 35 عاد حمودي ونجح في إحراز الهدف الثالث لفريقه في المباراة والثاني له،ثم أضاف أحمد ياسر ريان الهدف الرابع للأهلي والثاني له في اللقاء في الدقيقة 45، لينهي هذا الشوط بتقدم الفريق الأحمر برباعية نظيفة.

وفي الشوط الثاني دفع محمد يوسف المدير الفني المؤقت للأهلي بمجموعة أخرى من اللاعبين حيث أشرك عمرو جمال وعمرو بركات ومحمد فخري.

ونجح عمرو بركات في إحراز الهدف الخامس للأهلي في الدقيقة 66، ليسجل بعده عمرو جمال الهدف السادس للفريق الأحمر في الدقيقة 75، لينهي محمد فخري مسلسل أهداف الفريق الأحمر بإحراز الهدف السابع في الدقيقة 85، وتنتهي المباراة بفوز القلعة الحمراء بسباعية نظيفة,

ويستعد الأهلي لمواجهة جيما الأثيوبي يوم الجمعة المقبل في افتتاح مشواره ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

المزيد عن: نجوم السادات كورة كرة رياضة جيما الإثيوبي السادات الاهلي
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