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السجن مدى الحياة لأخطر قاتل فى روسيا خلال القرن الماضي

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 03:33 م
السجن مدى الحياة لأخطر قاتل فى روسيا خلال القرن الماضي
الشرطة الروسية - أرشيفية
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وكالات
 
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أصدرت محكمة روسية فى سيبيريا، حكما بالسجن مدى الحياة بحق رجل شرطة سابق ـ، متهم بقتل 56 امرأة، مما يضيف العدد "المحتمل " إلى 78 حالة بعد اتهامه مسبقاً بقتل 22 امرأة أخرى.

 

 وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية، اليوم الاثنين، أن محكمة روسية فى مدينة "أنجارسك" السيبيرية أفادت بأن الرجل ويدعى: ميخائيل بوبكوف، متهم بالقيام بـ 56 عملية قتل، خلال الفترة ما بين عام 1994 و2000، حيث أصدرت بحقه حكما بالسجن مدى الحياة.

 

ويقضى بوبكوف، بالفعل عقوبة بالسجن مدى الحياة، منذ اعتقاله عام 2012، لإدانته بقتل 22 امرأة أخرى، مما يجعله أخطر قاتل فى روسيا خلال القرن الماضى- على الأقل.

 

وكانت الشرطة الروسية تحقق لسنوات فى قضايا قتل فى منطقة "إيركوتسك " جنوبى البلاد، حيث تم الاعتداء على نساء وقتلهن، فيما قامت الشرطة بأخذ عينات من الحمض النووى "دى أن إى" لحوالى 230 ألف مواطن فى هذه المنطقة، وتوصلت فى النهاية إلى القاتل عن طريق إحدى الضحايا.

 

المزيد عن: مقتل 78 امرأة روسيا الشرطة الروسية السجن مدى الحياة
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