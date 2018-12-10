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آنا هاثوي تظهر في لقطات جديدة من تصوير مسلسلها بنيويورك

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 03:27 م
آنا هاثوي تظهر في لقطات جديدة من تصوير مسلسلها بنيويورك
آنا هاثوي
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أحمد جمال أحمد
 
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نشرت شركة الإنتاج السينمائي الأمريكية أمازون لقطات جديدة  لتصوير مسلسل النجمة آنا هاثوي الجديد بأحد مواقع التصوير الخارجية بمدينة نيويورك.

وكشفت صحيفة ديلي ميل أن المسلسل سيكون باسم MODERN LOVE، ومما أظهرته اللقطات فإنه من المتوقع أن يكون من الطابع الموسيقي الراقص.

وظهرت آنا في الصور التي نشرتها الصحيفة البريطانية خلال إعادة تجسيدها لمشهد من مسلسل كلاسيكي من بطولة Mary Tyler Moore.
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