جينفر لوبيز تبدأ الترويج لفيلمها الجديد second act بلوس أنجلوس

بدأت النجمة جينفر لوبيز الترويج لفيلمها الجديد Second Act بحضورها لندوة إعلامية بمدينة لوس أنجلوس حضرها مجموعة من النقاد والصحفيين.





وتعود جينفر من خلال هذا الفيلم للسينما من جديد بعد غياب أربعة أعوام، انشغلت خلالها بتصوير مسلسلها الناجح blue shades الذي تجسد به دور ضابطة بالشرطة.





وستعيد جينفر للأذهان من خلال فيلمها الجديد، أفلامها الرومانسية الشهيرة made in Manhattan و wedding planner .