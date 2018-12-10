في اليوم العالمي.. 3 رسائل من السيسي دفاعًا عن حقوق الإنسان

في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، ترصد "الفجـر" أبرز 3 رسائل وجهها الرئيس عبدالفتاح السيسي لحقوق الإنسان في مصر والعالم.



حيث أشاد موقع الأمم المتحدة بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة نيلسوم مانديلا خلال فعاليات الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدًا أنه كان حريصًا على أن بلاده تمتلك أساسًا دستوريًا راسخًا لحماية حقوق الإنسان بأشمل معانيها.

١- مصر ترعى حقوق الإنسان في أشمل معانيها، وأصبحت المرأة تشغل ٢٥% من الحكومة و١٥% من البرلمان والشباب يتولون المناصب الحكومية.

٢- نسعى لتنفيذ مبادرة مصر لمكافحة الإرهاب حفاظًا على حقوق الإنسان في الأمن والأمان.





٣- نؤيد مُضاعفة الجهود الساعية نحو تحقيق السلام والتنمية المُستدامة، جنبًا إلى جنب مع إرساء مبادئ حقوق الإنسان.