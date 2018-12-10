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في اليوم العالمي.. 3 رسائل من السيسي دفاعًا عن حقوق الإنسان

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 03:18 م
في اليوم العالمي.. 3 رسائل من السيسي دفاعًا عن حقوق الإنسان
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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زينب عطا
 
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في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، ترصد "الفجـر" أبرز 3 رسائل وجهها الرئيس عبدالفتاح السيسي لحقوق الإنسان في مصر والعالم.


حيث أشاد موقع الأمم المتحدة بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة نيلسوم مانديلا خلال فعاليات الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدًا أنه كان حريصًا على أن بلاده تمتلك أساسًا دستوريًا راسخًا لحماية حقوق الإنسان بأشمل معانيها.

 

١- مصر ترعى  حقوق الإنسان في أشمل معانيها، وأصبحت المرأة تشغل ٢٥% من الحكومة و١٥% من البرلمان والشباب يتولون المناصب الحكومية.

 

٢- نسعى لتنفيذ مبادرة مصر لمكافحة الإرهاب حفاظًا على حقوق الإنسان في الأمن والأمان.


٣- نؤيد مُضاعفة الجهود الساعية نحو تحقيق السلام والتنمية المُستدامة، جنبًا إلى جنب مع إرساء مبادئ حقوق الإنسان.

في اليوم العالمي.. 3 رسائل من السيسي دفاعًا عن حقوق الإنسان
المزيد عن: حقوق الإنسان في العالم بوابة الفجر اليوم العالمي لحقوق الإنسان الفجر الرئيس عبدالفتاح السيسي أخبار الفجر
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