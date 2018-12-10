الأرصاد تعلن عن تفاصيل الطقس خلال 48 ساعة المقبلة

أكد الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة على القاهرة هذا الأسبوع ستتراوح بين 19 و20 درجة مئوية، ومن الممكن أن تنخفض إلى 19 درجة مئوية.





ونوه عبد العال بأن هناك فرصة لسقوط الأمطار بدءًا من يوم الثلاثاء على السواحل الشمالية الغربية، ستبدأ خفيفة ثم تشتد تدريجيا، ويوم الأربعاء تتقدم فرص سقوط الأمطار لداخل المحافظات، إلى جانب انحفاظ كبير في درجات الحرارة وخاصة في الليل، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "dmc"، يوم الأحد الماضي.



