ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الأرصاد تعلن عن تفاصيل الطقس خلال 48 ساعة المقبلة

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 03:17 م
الأرصاد تعلن عن تفاصيل الطقس خلال 48 ساعة المقبلة
طباعة
 
Advertisements
أكد الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة على القاهرة هذا الأسبوع ستتراوح بين 19 و20 درجة مئوية، ومن الممكن أن تنخفض إلى 19 درجة مئوية.

ونوه عبد العال بأن هناك فرصة لسقوط الأمطار بدءًا من يوم الثلاثاء على السواحل الشمالية الغربية، ستبدأ خفيفة ثم تشتد تدريجيا، ويوم الأربعاء تتقدم فرص سقوط الأمطار لداخل المحافظات، إلى جانب انحفاظ كبير في درجات الحرارة وخاصة في الليل، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "dmc"، يوم الأحد الماضي.

وحذر رئيس هيئة الأرصاد الجوية، سائقي المركبات من الشبورة المائية على الطرق في الصباح الباكر، حفاظًا على أرواحهم.
المزيد عن: لامطار لأرصاد طقس اليوم درجة الحرارة درجات الحرارة تفاصيل الطقس الطقس والرياج الطقس الارصاد الجويه 48 ساعة
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
بيراميدز
-
x
19:30
-
حرس الحدود
المصري
-
x
17:00
-
الداخلية
المقاولون
0
x
14:45
0
بتروجت
الدوري الإنجليزي
ايفرتون
-
x
22:00
-
واتفورد
الدوري الإسباني
اتلتيك بيلباو
-
x
22:00
-
جيرونا
كأس زايد
اتحاد العاصمة
-
x
19:00
-
المريخ
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/10/2018 3:50:08 PM