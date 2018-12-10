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وسط أزمة "السترات الصفراء".. ساركوزي يعتزم العودة للحياة السياسية

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 03:19 م
وسط أزمة السترات الصفراء.. ساركوزي يعتزم العودة للحياة السياسية
نيكولا ساركوزي- أرشيفية
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الفجر السعودي
 
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ذكرت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية أن الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي لا يستبعد عودته إلى الحياة السياسية في حالة حدوث أزمة وطنية خطيرة، على الرغم من تأكيده مرارًا وتكرارًا اعتزاله السياسة.

وأوضحت الصحيفة أن ساركوزي صرح لأحد المسؤولين قبل ثورة حركة السترات الصفراء: "كارلا قالت لي: نيكولا، آمل أن تبقى حكيمًا. لكن هل رأيتم الوضع؟ لن يكون لدي خيار، ربما يجب أن أعود".

يُذكر أن الرئيس الأسبق لم يتحدث علنًا منذ المقابلة التي أجراها مع صحيفة "لوبوان" في نهاية شهر أكتوبر، والتي أكد أنه لا يعتزم عودة محتملة.

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