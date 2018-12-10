عاجل.. البورصة تربح 13 مليار دولار في ختام جلسة الاثنين

اختتمت البورصة المصرية جلسة تعاملات اليوم الاثنين، علي صعود جماعي للمؤشرات بدعم مشتريات الأجانب، وذلك بعد 7 جلسات متتالية من التراجعات بدأت من الأسبوع الماضي وانتهت اليوم .





وربح رأس المال السوقى نحو12.8مليار جنيه، ليصل إلى مستوى 716,5 مليار جنيه مقارنة بإغلاق عند 703,7مليار جنيه بالجلسة السابقة.





وساد اللون الأخضر جميع مؤشرات البورصة، حيث قفزمؤشر البورصة الرئيسى "EGX30" بنسبة 2.7% ليصل عند مستوى 12474.44 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "EGX70" بنسبة 0.73% محققا مستوى 659.66 نقطة، وصعد مؤشر "EGX100" الأوسع نطاقاً بنسبة 1% محققا مستوى 1645.47نقطة.





وعلى مستوى البنك التجاري الدولي، صاحب أكبر وزن نسبي في السوق، فقد صعد بنسبة 3.19% عند سعر 70.2جنيه، بقيمة تداول بلغت 2.1 مليون جنيه.





وسجلت قيم التداولات السوق لتبلغ 741,83 مليون جنيه، من خلال تداول 111.3 مليون سهم، بتنفيذ 21.2 الف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 166شركة مقيدة، ارتفع منها 120 سهمًا، وتراجعت أسعار13سهمًا، في حين لم تتغير أسعار 3 سهمًا أخرين.





واتجه صافي تعاملات الأجانب نحو الشراء مسجلا 208.9 مليون جنيه، بنسبة استحواذ 30.5% من عمليات البيع والشراء على الأسهم، بينما اتجه صافي تعاملات المصريين والعرب نحو عمليات البيع، مسجلًا 110,8مليون جنيه، 98.1 مليون جنيه على التوالي، بنسبة استحواذ 61.9%،7.5% من التداولات.