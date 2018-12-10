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وزير الخارجية اليمني: لن نتخلى عن السيادة على الحديدة

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 03:10 م
وزير الخارجية اليمني: لن نتخلى عن السيادة على الحديدة
وزير الخارجية اليمني
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وكالات
 
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قال وزير الخارجية اليمني خالد اليماني لرويترز، اليوم الإثنين، إن مدينة الحديدة الساحلية لا بد أن تكون تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً مضيفاً أن الحكومة مستعدة لقبول دور للأمم المتحدة في الإشراف على الميناء.

 

وقال اليماني، وهو أيضاً رئيس وفد الحكومة في محادثات سلام مع الحوثيين في السويد، إن الحكومة مستعدة للقبول ببقاء عائدات ميناء الحديدة في فرع البنك المركزي بالمدينة.

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