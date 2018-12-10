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هايلي ستينفلد تفتتح العرض الأول لـ Bumblebee

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 03:04 م
هايلي ستينفلد تفتتح العرض الأول لـ Bumblebee
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أحمد جمال أحمد
 
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افتتحت النجمة الشابة هايلي ستينفلد العرض الأول لفيلمه الجديد Bumblebee بمدينة بيفرلي هيلز بلوس أنجلوس، في حضور إعلامي وجماهيري كبير.

ويعد الفيلم، أحد اجزاء سلسلة أفلام الروبوتات الشهيرة "المتحولون"، وهو فيلم يتناول قصة الروبوت "بامبل بي" بالتحديد وبداية ظهوره.

وتؤدي هايلي أحد الأدوار الرئيسية بالفيلم، الذي يعد الثاني لها الذي تحتفل بافتتاح بعد افتتاحها لفيلم الرسوم المتحركة سبايدر مان.
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