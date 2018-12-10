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غدًا.. الاحتفال السنوي باليوم العالمي للإيدز

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 03:07 م
غدًا.. الاحتفال السنوي باليوم العالمي للإيدز
وزارة الصحة والسكان - أرشيفية
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عبدالرحمن صلاح
 
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ينظم فريق عمل الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، الاحتفال السنوي باليوم العالمي للإيدز، غدًا الثلاثاء.

 

ومن المقرر حضور الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، والدكتور وليد كمال مدير البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز بالوزارة، والدكتورة راندا أبو الحسن مدير البرنامج الإنمائي المنسق المقيم بالأمم المتحدة في مصر، والدكتور أحمد خميس مدير برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز.


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