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نقابة البيطريين تطلق حملة "دواء سليم.. ثروة حيوانية آمنة"

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 03:06 م
نقابة البيطريين تطلق حملة دواء سليم.. ثروة حيوانية آمنة
نقابة البيطريين - أرشيفية
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آيات عامر
 
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صرح الدكتور يوسف العبد عضو النقابة العامة للأطباء البيطريين، مقرر لجنة الأدوية والشركات، بأن اللجنة أطلقت حملة توعية بالأضرار الناتجة من استخدام الأدوية البيطرية المغشوشة، وخطورة تأثيرها على الثروة الحيوانية، وتسببها في نفوق كثير من الحيوانات وعدم جدواها، مشيرا إلى هذه الأدوية تتسبب في تفحل المرض، وانتقال الأمراض المشتركة بين الحيوان والإنسان للإنسان.

 

وأوضح أنه حرصا من اللجنة على صحة المواطن المصري، وكذلك حماية صناعة الأدوية من الغش التجاري، مع بداية عام ٢٠١٩، أطلقت اللجنة تلك الحملة، بعنوان (دواء سليم.. ثروة حيوانية آمنة.. غذاء مفيد)، لتشجيع صناعة الأدوية البيطرية الوطنية، وتسهيل الاستثمار فيها، والتحذير من استخدام أدوية مجهولة المصدر، بمشاركة مجتمعية وإعلامية وبإشراف الأطباء البيطريين المتخصصين.

 

ودعا دكتور يوسف العبد رئيس اللجنة، كافة  المستثمرين والإعلاميين والأطباء، بالمشاركة والتوعية في هذه المبادرة الهامة، حفاظاً على الصحة العامة وحماية صحة المصريين والصناعة الوطنية، والاستثمارات التي تقدر بمليارات الجنيهات.


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