رئيس البرلمان: "الشيشة المصرية موجودة في اليابان وموسكو".. وصناعها مبسوطين بتصديرها

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الاثنين، أن الشيشة انتشرت في عدد من الدول، قائلا: "أنا روحت اليابان وموسكو وجنيف لقيت الشيشة المصرية موجودة هناك، وصناع الشيشة أكيد مبسوطين إنهم صدروها لكل العالم".

وشدد عبد العال، على ضرورة وضع ضوابط لاستخدامها، جاء ذلك تعقيبًا على طلب النائبة سوزي ناشد، عضو مجلس النواب بضرورة منع الشيشة في بعض المناطق، مشيرة إلى أن انتشارها أصبح بشكل سيئ.