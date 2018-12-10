ننشر أسماء ١٣ طالبة مصابات بالتسمم في الغربية

حصلت "الفجر" على أسماء الطالبات، اللاتي أصبن بتسمم غذائي اليوم بمدرسة صالحجر الثانوية بمركز بسيون وهن: "ندى على سليم"، "هاجر صابر معالى"، "نعيمه محمد بلتاجى"، نيرمين طه نايل "، "ندى بسيونى"، "هاجر محمدابراهيم"، "هويدا رافت "، "شروق خالد نوفل"، "سميه عبدالرحمن زلط"، "ندى محمود الأفندى"، "أيمان رضا النحراوى"، "أنعام محمد الفيومى"، " أسماء جمال الجيار".



