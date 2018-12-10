ننشر أسماء ١٣ طالبة مصابات بالتسمم في الغربية
الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 03:04 مأيمن يحيي
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حصلت "الفجر" على أسماء الطالبات، اللاتي أصبن بتسمم غذائي اليوم بمدرسة صالحجر الثانوية بمركز بسيون وهن: "ندى على سليم"، "هاجر صابر معالى"، "نعيمه محمد بلتاجى"، نيرمين طه نايل "، "ندى بسيونى"، "هاجر محمدابراهيم"، "هويدا رافت "، "شروق خالد نوفل"، "سميه عبدالرحمن زلط"، "ندى محمود الأفندى"، "أيمان رضا النحراوى"، "أنعام محمد الفيومى"، " أسماء جمال الجيار".
تعود أحداث الواقعه عند وصول 13 فتاة مصابات بحالة تسمم غذائى وقئ وأعياء تام لمستشفى بسيون المركز ىبعد تناولهن وجبه حواوشى فاسده خارج أسوار المدرسه، وعلى الفور تم أخطار محافظ الغربية بالواقعه ووكيل تعليم الغربية.
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