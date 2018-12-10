عاجل.. إصابة ١٣ طالبة بحالة تسمم في الغربية

أصيبت اليوم الإثنين، ١٣ طالبة بمدرسة السيدة صفية الثانوية الصناعية بنات بقرية صان الحجر التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية بسبب تناولهم حوواشي فاسد من أحد المطاعم.





وعلى الفور انتقلت ٧ سيارات إسعاف وتم نقل المصابين إلى مستشفى بسيون العام لتلقى العلاج، وكشف مصدر من داخل مديرية التربية والتعليم بالغربية، أن المديرية تلقت أخطار بإصابة الطالبات بسبب وجبة طعام فاسدة بأحد المطاعم الموجود بجوار المدرسة وتم نقلهم إلى المستشفى، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.



