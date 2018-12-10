كارلوس كيروش (بالإنجليزية: Carlos Queiroz) مواليد 1 مارس 1953) هو مدرب كرة قدم برتغالي. بدأ التدريب كمساعد مدرب ايستوريل بريا البرتغالي، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، وأصبح مدربا بعدها.





درب كارلوس كيروش أوليجيش لشبونة بيلينينسي، سبورتنج لشبونة، نيويورك متروستار، ناجويا جرامبوس، والقوة الجوية، وبعدها أصبح مساعداً لمدرب نادي مانشستر يونايتد، وفي عام 2008 عين مدرباً لمنتخب البرتغال لكرة القدم.





قاد كارلوس كيروش في منتخب إيران لكرة القدم منذ عام 2011 وحاليًا لا يدرب أي فريق.



