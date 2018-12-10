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كارلوس كيروش

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 02:01 م
كارلوس كيروش
كيروش
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الفجر الرياضي
 
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كارلوس كيروش (بالإنجليزيةCarlos Queiroz) مواليد 1 مارس 1953) هو مدرب كرة قدم برتغالي. بدأ التدريب كمساعد مدرب ايستوريل بريا البرتغالي، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، وأصبح مدربا بعدها.


درب كارلوس كيروش أوليجيش لشبونة بيلينينسي، سبورتنج لشبونة، نيويورك متروستار، ناجويا جرامبوس، والقوة الجوية، وبعدها أصبح مساعداً لمدرب نادي مانشستر يونايتد، وفي عام 2008 عين مدرباً لمنتخب البرتغال لكرة القدم.


قاد كارلوس كيروش في منتخب إيران لكرة القدم منذ عام 2011 وحاليًا لا يدرب أي فريق.


المزيد عن: كارلوس كيروش ريال مدريد ايران الاهلي
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