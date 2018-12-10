تنفيذ 121 إزالة إدارية وتحرير 28 محضر مخالف ببني مزار في المنيا





تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار بالمنيا، جهودها في رفع الإزالات والإشغالات ومتابعة حالة النظافة العامة بالشوارع الرئيسية، وذلك في إطار الحفاظ على رقعة الأراضي وحرم الطريق العام.قال إسماعيل الفحام، رئيس المركز إن الوحدة المحلية نفذت حملة رفع إشغالات بشارع طريق البحر وشوارع مدينة بنى مزار وأسفرت الحملة عن تنفيذ 121 إزالة إدارية وتحرير 26 محضر إشغال و2 محضر بيئةوأضاف رئيس المركز أن مثل هذه الحملات تأتى تنفيذا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، بضرورة إزالة ورفع الإشغالات بشكل دوري للقضاء على الظاهرة وتحقيقا للسيولة المرورية أمام المواطنين.