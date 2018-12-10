نقابة المعلمين بمركز سمالوط بالمنيا تكرم الطلاب المتفوقين

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كرمت اللجنة النقابية لمعلمي مركز سمالوط بالمنيا، عددا من أوائل أبناء المعلمين من أعضاء النقابة، وقدامي المعلمين" علي المعاش"، لتميزهم وتفوقهم الدراسي في الشهادات والمراحل الدراسية المختلفة، وذلك خلال احتفالية بمجمع مدارس العهد الجديد، بحضور محمد عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، ومدحت القاضي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط، ودكتور علي عبد السلام، مدير عام التعليم العام، وخيري فؤاد رئيس اللجنة النقابية للمعلمين بسمالوط، وممثلي اللجنة النقابية.



وهنأ وكيل وزارة التربية والتعليم الطلاب الفائقين وقدم الشكر لأولياء الأمور على متابعتهم الجيدة لأبنائهم والذين كان لهم الدور الأكبر في تفوقهم وحث كافة الطلاب على بذل المزيد من الجهد والاجتهاد، لافتا إلى أن التعليم الجيد هو بوابة مصر للعبور إلى مستقبل مشرق ومضيء.



وأشار إلى أن الحفل جاء لتقوية أواصر المحبة بين المعلمين وأبنائهم الذين يضحون دائمًا من أجل جميع أبناء مصر والذين يربون جيلًا بأكمله ويغرسون فيهم القيم الوطنية والأخلاق العالية.