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تأجيل محاكمة رئيس حي الموسكي بتهمة الرشوة

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 02:00 م
تأجيل محاكمة رئيس حي الموسكي بتهمة الرشوة
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عمار محمد
 
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أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة رئيس حي الموسكي، لاتهامه بتلقي رشوة مقدارها 100 ألف جنيه مقابل تغيير نشاط محل لجلسة 14 يناير لسماع شهادة الشاهد الاول مع استمرار حبس المتهم.

 

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله، وعضوية المستشارين مصطفى معوض ومحمد عمارة وهشام الدرولي، وأمانة سر محمد طه وتامر حماد.

 

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول، في القضية رقم ٣٠٦٧ جنايات الموسكي، والمتهم فيها رئيس حي الموسكي بتهمة طلب وتلقي رشوة مالية 100 ألف جنيه، وأن المتهم بصفته موظفا عموميا طلب وأخذ لنفسه عطية على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها، بأنه طلب من محمد عبد الحي محمد لنفسه مبلغ مائة ألف جنيه، أخذ منها مبلغ خمسون ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات استصدار ترخيص لتغيير نشاط محل ملك محمد عبد الحي وآخر، للإعلان عنه بالمخالفة لقرار رئاسة الوزراء والصادر بجلسة رقم ٩٥ المنعقدة بتاريخ ١ ١١ ٢٠١٧م، بعدم التصريح بإعلانات جديدة على النحو المبين بالتحقيقات.

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