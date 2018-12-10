الرقابة الإدارية تضبط موظف بنيابة الأسرة متلبسا برشوة في الغربية

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ضبطت هيئة الرقابة الإدارية بالغربية موظفا فى نيابة الأسرة لاتهامة بالحصول على رشوة مالية من مأذون شرعى قدرها 10 آلاف جنية واحيل المتهم للنيابة والتى قررت حبسة 15 يوما على ذمة التحقيق.



كانت هيئة الرقابة بمحافظة الغربية قد توفر لها معلومات بقيام المتهم بالحصول على مبالغ مالية من المترددين عليه ومنهم المأذونين الشرعيين، مقابل تقديم خدمات لهم تخص قضايا منظورة وتحقيقات سارية بالمخالفة



وتم مراقبة المتهم وضبطه فى ميدان الساعة بطنطا متلبسا بالصوت والصورة بالحصول على مبلغ مالى من احد المأذونين الشرعيين، واحيل المتهم النيابة والتى قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.