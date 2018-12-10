ميناء دمياط: افتتاح رصيف جديد بالميناء مطلع يناير المقبل
الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 01:58 مهدى عبدالرازق
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أعلن اللواء أيمن صالح، رئيس هيئة ميناء دمياط، أنه سيتم افتتاح رصيف جديد بالميناء يستهدف زيادة 400 مركب، و4 ملايين طن.
وأشار "صالح"، خلال لقاء خاص مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن التشغيل التجريبي للرصيف سيكون في يناير 2019، على أن يكون التشغيل الرسمي في مارس من نفس العام، موضحًا أن هناك حزمة من المشروعات ستعزز من القدرة التنافسية للميناء.
وأشار "صالح"، خلال لقاء خاص مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن التشغيل التجريبي للرصيف سيكون في يناير 2019، على أن يكون التشغيل الرسمي في مارس من نفس العام، موضحًا أن هناك حزمة من المشروعات ستعزز من القدرة التنافسية للميناء.
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