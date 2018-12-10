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المرور يضبط 6 آلاف مخالفة مرورية بالجيزة

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 01:57 م
المرور يضبط 6 آلاف مخالفة مرورية بالجيزة
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كريم المنجي
 
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شنَّت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملات أمنية ومرورية، تنفيذًا لتعليمات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، للعمل على سيولة الحركة المرورية، وإزالة الإشغالات، وأمر اللواء إيهاب مختار حكمدار الجيزة، بالتحفظ على المخالفين، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

 

وضبطت الإدارة العامة للمرور في الجيزة، تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، واللواء علاء متولي مساعد الوزير ومدير الإدارة العامة للمرور، 6 آلاف مخالفة مرورية، في حملات استهدفت نطاق المحافظة بالكامل.


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